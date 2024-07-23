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Dışişleri Bakanlığı: Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de kabul ettikleri bildiriden memnuniyet duyuyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#Filistin#Pekin
Dışişleri Bakanlığı: Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de kabul ettikleri bildiriden memnuniyet duyuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 18:14

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hükümetinin daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz.

Filistinlilerarası uzlaşı sürecine ÇHC’nin katkılarını takdirle karşılıyoruz.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin’de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır.

Pekin’de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin’de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.

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#Dışişleri Bakanlığı#Filistin#Pekin

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