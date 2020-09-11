MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDışişleri Bakanlığı: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi
GeriGündem Dışişleri Bakanlığı: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 18:48 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmamasının memnuniyetle not edildiğini belirtti.

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Belçika'da Kain Leuven Katolik Üniversitesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün mevcudiyetine ilişkin sözleşmenin üniversite tarafından uzatılmaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Sözcü Aksoy, "Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan Kürsü'nün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir" dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle