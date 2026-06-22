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Dışişleri Bakanlığı duyurdu... Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: 2 kişi yaralı

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#Ukrayna#Chornomorsk Limanı#İHA Saldırısı
Dışişleri Bakanlığı duyurdu... Karadenizde Türk gemisine İHA saldırısı: 2 kişi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 20:12

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşın durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Açıklamada, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarları ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğu rahatsızlığın, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirildiği vurgulandı.

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Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının, Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, ilgili tüm taraflara bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler alma çağrısı yapıldı.

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#Ukrayna#Chornomorsk Limanı#İHA Saldırısı

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