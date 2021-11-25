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Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Romanya ile ikili siyasi ve AB istişareleri gerçekleştirilecek

#Romanya#Dışişleri Bakanlığı#Faruk Kaymakcı
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Romanya ile ikili siyasi ve AB istişareleri gerçekleştirilecek

Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığı'nın 10. yıldönümü kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eşbaşkanlığında ikili siyasi ve AB istişareleri gerçekleştirilecek.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. yıldönümü kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinlikler marjında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eşbaşkanlığında 26 Kasım 2021 tarihinde ikili siyasi ve AB istişareleri de gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

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#Romanya#Dışişleri Bakanlığı#Faruk Kaymakcı

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