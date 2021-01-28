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Haber Giriş: 28.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor

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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." denildi.

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