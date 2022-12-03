Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’da artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz

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Açıklamanın devamında "Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Kasım ayının son günlerinde Batı Şeria bölgesinde düzenlediği baskında 5 Filistinlinin ölümüne neden olmuştu. Yine İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 21 Kasım'da çıkan çatışmada, Filistinlilere ateş açması sonucu 18 yaşında bir gencin öldüğünü ve 5 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.