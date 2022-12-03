Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’da artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Filistin#Batı Şeria
Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’da artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 21:11

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamada "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Haberin Devamı

Açıklamanın devamında "Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Kasım ayının son günlerinde Batı Şeria bölgesinde düzenlediği baskında 5 Filistinlinin ölümüne neden olmuştu. Yine İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 21 Kasım'da çıkan çatışmada, Filistinlilere ateş açması sonucu 18 yaşında bir gencin öldüğünü ve 5 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. 

Gözden Kaçmasın

İ﻿srail Ordusu işgal altındaki Batı Şeriada 5 Filistinliyi öldürdüİ﻿srail Ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdüHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, bu ülkenin geleceğine ışık tutamazSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, bu ülkenin geleceğine ışık tutamazHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Filistin#Batı Şeria

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020