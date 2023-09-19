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Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, topraklarında gerekli tedbirleri almak durumunda kalmıştır

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#Dışişleri Bakanlığı#Azerbaycan#Karabağ
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, topraklarında gerekli tedbirleri almak durumunda kalmıştır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 19:41

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı operasyona ilişkin, "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır" açıklaması yapıldı. 

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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan tarafından Karabağ’da başlatılan askeri operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır. 2'nci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık 3 yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegane yol olduğuna inanıyoruz" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Azerbaycan#Karabağ

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