Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: Ahlat Taş İşçiliği Geleneği UNESCO listesinde

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Ahlat Taş İşçiliği Geleneği#UNESCO
Dışişleri Bakanlığı: Ahlat Taş İşçiliği Geleneği UNESCO listesinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 18:57

Dışişleri Bakanlığı, “Ahlat Taş İşçiliği Geleneği” adlı ulusal adaylık dosyasının UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği adlı ulusal adaylık dosyamız, 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 17. oturumunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedilmiştir. Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 22’ye ulaşmıştır. Ata yadigarı geleneksel sanatlarımızı yaygınlaştırarak korumak amacıyla farkındalığı artırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Ahlat Taş İşçiliği Geleneği#UNESCO

BAKMADAN GEÇME!

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası
Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith
Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada

Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada!

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası
Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith
Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada

Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada!

#2022 Dünya Kupası