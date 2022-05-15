Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki Maarif Vakfı okulunun Müdür Yardımcısı'nın öldürülmesini kınadı

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Bakanlıktan, Kandahar’da Türkiye Maarif Vakfı’na ait Aino Mena İlköğretim Okulu’nun Müdür Yardımcısı'na yönelik yapılan saldırıyla ilgili açıklama bildirdi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Afganistan’daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları’ndan Kandahar Aino Mena İlköğretim Okulu’nun Müdür Yardımcısı'nın 14 Mayıs’ta bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan’da eğitime önemli katkıları bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulu’nun yetkilisine yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce belirlenerek adaletin önüne çıkarılmasını umuyoruz. Hayatını kaybeden merhum Okul Müdür Yardımcısına Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz"