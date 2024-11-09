Dışişleri Bakanları Atina’da buluştu: ‘2 komşu için tarihi fırsat’

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araya gelen Hakan Fidan ve Yorgo Yerapetritis, ilk kez Ege’deki ciddi anlaşmazlık konularının çözüm amacıyla ele alınabilmeleri için şartların elverişli olup olmadığını görüştü, bu konuda yakın gelecekte tekrar bir araya gelmeyi kararlaştırdı. Bakan Fidan, özetle şunları söyledi:

KIBRIS’TA YENİ BİR RUH

- Türk-Yunan ilişkileri olumlu yönde ilerlemektir. Çok boyutlu işbirliğimiz giderek güçleniyor. Ebedi komşuluğumuzu, ebedi dostluğa dönüştürebiliriz. Kritik konularda birbirimizi daha iyi anlamak için çaba gösteriyoruz. Birçok sorun barındıran bu bölgemizde, karşılıklı güven ve anlayışla hareket ederek halklarımıza refah ve huzuru sağlayabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Kiriakos Miçotakis bu konuda iradelerini açıkça ortaya koymuşlardır. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeli ve mevcut olumlu iklimi kalıcı hale getirmeliyiz.

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- Ege’de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Gerçekçi davranmamız ve doğru teşhisler koymamız gerekiyor. Ege’de birbiri ile bağlantılı pek çok sorun var. Bunları sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomi bölge meselesine indirgeyemeyiz. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz’de de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz.

- Kıbrıs meselesini Ada’daki gerçekler temelinde ele almaya devam edeceğiz. Federasyon modelinin Ada’da artık geçerli olmadığı zaman içinde ispatlanmıştır. Ada’da hem Türklerin hem de Rumların güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını mümkün kılacak yeni bir ruha ihtiyaç vardır.

- Yunanistan’da yaşayan azınlığımızın ve soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerini huzur içinde kullanabilmelerine büyük önem veriyoruz.

- FETÖ, PKK ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadelemizde komşumuzdan daha etkin işbirliği beklediğimizi de ifade ettik.

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Yerapetritis, Fidan’ı Türk, Yunan ve AB bayraklarının çekildiği Dışişleri Bakanlığı’nın kapısında karşıladı. Fidan, Yerapetritis’e “Kıymetli dostum”, Yerapetritis de Fidan’a “Sevgili dostum” diye hitap etti.

DİYALOGLA KRİZLERİ ÖNLEDİK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ise şunları ifade etti:

- Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının belirlenmesi amacıyla görüşmelerin başlayabilmeleri için olması gereken şartları konuştuk. Bizim için tek anlaşmazlık konusu budur. Zor ve kritik bir meseleyi samimi yaklaşımla ele almak için bir ilk başlangıç sözkonusu. Yakın gelecekte tekrar bir araya gelerek bu konuda değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz.

- Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda 2 bölgeli ve 2 toplumlu federasyon çözümünü destekliyoruz.

- Diyalog önemli. Tüm meselelerin sihirli bir şekilde diyalog sayesinde halledildiğini söyleyemem ama ilişkilerimizde geçen yıl gerçekten zor anlar yaşadık ve diyalog sayesinde her defasında durumun tırmanmasını önledik.

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SOYDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Fidan, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Batı Trakyalı soydaşlarla sohbet eden Fidan, daha sonra Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Koordinatörü Levent Sadık Ahmet ile görüştü.