Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanındayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanındayız." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Ben de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Jeyhun kardeşimle ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüştüm. AGİT Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarımız sürüyor.
Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanındayız.
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