Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela Tunis ile de video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.