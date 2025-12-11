Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan YPG’ye mutabakat uyarısı: İnşallah tekrar savaş görmeyiz

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'ya verdiği mülakatta özetle şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesiyle Filistin meselesinin çözümünde, barışın sağlanmasında her türlü sorumluluğu Türkiye almaya hazır. Bölgedeki kardeşlerimizle, uluslararası paydaşlarla bu meselede her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Bu konuda asker göndermek gerekiyorsa barış için onu da göndermeye varız. Orada tabii İsraillilerin de bu noktada belirli bir mutabakat göstermesi lazım. Burada bu mutabakat ortaya çıkar mı çıkmaz mı bakıyoruz.

(İsrail, Türkiye'nin istikrar güçleri arasında bulunmasını kabul etmiyor mu) Evet istemiyor. Burada tabii İsrail tek başına bu planda söz sahibi değil. Yani burada tabii ki Amerika ve diğer bölge ülkeleri ve şartlar ne gösterir onu bilemiyoruz.

"SİLAHLI GRUPLARIN OLMAMASI LAZIM"

(Hamas’ın silahsızlandırılması) Barış süreci normal rotasında devam ederse, yani insani yardımlar, insanların tekrar geri dönüşü, yerleşim, ekonomi bunların hepsi olursa, İstikrar Gücü geldiği zaman sınırda Filistinlileri ve İsrailliler ayırırsa ben bu konunun da sorun olacağını düşünmüyorum. Yani bu konuda Hamas'la da yaptığımız görüşmeler ortada. Yani tabii ki belli bir noktadan sonra Filistin emniyet güçlerinin Gazze'nin güvenliği ile ilgili tedbirler alması lazım. Tabii ki belli bir noktadan sonra yani silahlı grupların olmaması lazım. Siyasal güvenceler ve sistemler yerine oturdukça bunların hepsinin ortadan kalkacağını…. Filistinliler kendilerini rahat hissettikçe, güvende hissettikçe bu sorunların çözüleceğine inanıyorum ben.

"KİMSE SİZİN SINIRLARINIZI DA TANIMAZ"

(Suriye’deki İsrail işgali) Bunun barış yoluyla çözülmesi lazım. Uluslararası toplumun, BM’nin tanıdığı sınırlar ortada. Kimse, kimsenin sınırına mütecaviz olmamalı. İsrail'in BM tarafından tanınan sınırı belli, Suriye'nin belli. Bunun ötesine geçtiğiniz zaman, sırf elinizde güç var, benim arkamda da destek var, ben bununla yaparım dediğiniz zaman şimdilik size tarih bir fırsat sunar. Ama yarın bir gün güç başkasının eline geldiği zaman, aynı mukabele size yapılır. Kimse sizin sınırınızı tanımaz bu sefer. Onun için vakit varken gelin, uluslararası sistemin ortaya koyduğu anlaşmalara sadık kalın. eğer İsrail kendisine Suriye'den tehdit olduğunu düşünüyorsa, bölge ülkeleri oturur konuşuruz, bakarız. Ama şu anda Suriye yönetiminin İsrail için bir tehdit olduğuna ilişkin bir emare, bir veri kimse de yok.

"İNŞALLAH TEKRAR SAVAŞ GÖRMEYİZ"

(YPG’nin 10 Mart Mutabakatı isteksizliği) O zaman her şey iyiydi. Amerikalılar, biz, Suriyeliler yani herkes memnundu. Bu yolda gidilecekti. Ama şimdi daha farklı işaretler ve sinyaller aldığı için İsrail'den, YPG'nin gerekli adımları atmaktan imtina ettiğini görüyoruz. Ama tekrar diyoruz, sorun diyalog yoluyla inşallah çözülür, inşallah Şam yönetimi ile YPG sorunlarını çözerler. Suriye Kürtleri de rahat eder, Araplar da rahat eder, herkes rahat eder. Ama bölge dışı aktörlerin oyunlarına gelerek onlardan birtakım işaretlerle politika belirlemek de iyi bir şey değil. İsrail, Suriye ile belli bir anlaşma zeminine geldiği gün YPG'nin de geleceğini göreceksiniz. Çatışma kimsenin faydasına değil. Sivil halk ondan mustarip oluyor. İnşallah olmaz, inşallah YPG, PKK yani kendine düşen sorumluluğu yapar. İnşallah bu noktada mesafe kat edilir. Yani inşallah tekrar bir savaş görmeyiz.”