Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

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Bu yıl 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio ilk yüz yüze görüşmede Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşındaki konuları değerlendirdi.

ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock MSC 2025 marjında görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.

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İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI LAMMY İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün 61. MSC 2025 marjında bir görüşme gerçekleştirdi.



İkili, görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi.



Bakan Fidan, Suriye’nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.