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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'yeni yıl' mesajı

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#Hakan Fidan#Yeni Yıl#Mesaj
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan yeni yıl mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 22:20

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında, "İnsanlığın binlerce yıldır evrilerek devam eden hakikat yolculuğunun, 2025’te de hedefine biraz daha yakınlaşması dileğiyle" dedi.

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Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak bölgemiz ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladığımız; bu çabaların olumlu sonuçlarını küresel düzeyde gözlemlediğimiz bir yılı geride bıraktık. Tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikamız, bölgemiz için istikrar üretmeye devam etmektedir. 2025 yılında da dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı iş birlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edecek; milletimizin desteğiyle, adalete ve insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanlığın binlerce yıldır evrilerek devam eden hakikat yolculuğunun, 2025’te de hedefine biraz daha yakınlaşması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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#Hakan Fidan#Yeni Yıl#Mesaj

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