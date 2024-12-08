×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Suriye#Esad
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan telefon diplomasisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 15:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrasında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları'ndan gerçekleşen görüşmelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı. Geçiş sürecinde Suriye’deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi."

 AB YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı ve bu ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Gözden KaçmasınEsad rejimi çökmüş durumda | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriyede artık birlik zamanı'Esad rejimi çökmüş durumda' | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de artık birlik zamanıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Suriye#Esad

BAKMADAN GEÇME!