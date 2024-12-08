Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi

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Dışişleri Bakanlığı Kaynakları'ndan gerçekleşen görüşmelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı. Geçiş sürecinde Suriye’deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi."

AB YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı ve bu ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.