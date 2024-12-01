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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Irak#Diplomasi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan telefon diplomasisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 13:25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Suriye'nin Halep kentindeki gelişmeler sonrası Dışişleri Bakanlığı'nın sürdürdüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bakanlar, Suriye'deki durumu ele aldı. 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan dün de Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.

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#Hakan Fidan#Irak#Diplomasi

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