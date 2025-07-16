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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye diplomasisi... ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

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#Hakan Fidan#Suriye Diplomasisi#Tom Barrack
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Suriye diplomasisi... ABDnin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 18:40

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail’in Suriye’yi hedef alan saldırıları ele alındı. Öte yandan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile de Suriye konulu bir görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’yi hedef alan saldırılarının ve Suriye’nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini  kaydetti.

FİDAN, SURİYELİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’nin güneyini ve Şam’ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

Bölgesel güvenliği ve Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye’de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

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FİDAN'DAN TELEFON TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen saldırıları değerlendirildi.

Suriye’ye yönelik saldırıların bu ülkede istikrarın tesisi amacıyla atılmış adımlara zarar verecek nitelikte olduğu ve bu saldırgan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

BAKAN FİDAN, ÜRDÜN DIŞİŞLERİ BAKANI SAFADİ İLE SURİYE'Yİ ELE ALDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in artan saldırıları ve bölgesel düzeyde risk yaratan eylemleri ele alındı. Suriye’yi hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği kaydedildi.

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#Hakan Fidan#Suriye Diplomasisi#Tom Barrack

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