Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan SDG'ye: Silahla yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İSRAİL BİRÇOK KEZ ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ"

Gazze'de anlaşma sağlandı ancak İsrail birçok kez ihlal etti. Türkiye kendi güvenlik alanını koruyan ancak dostlarına güven veren bir politika izledi.

SDG, İsrail'den kesinlikle cesaret alıyor. Bu yeni değil hep böyleydi. SDG hiçbir zaman muhalefetle Esed'e karşı hareket etmedi. Esed'in gitmemesi konusu sadece Rusların, İran'ın istediği bir konu değildi. İsrailliler de gitmesini istemiyordu. Dolayısıyla İsrail'in etkisi altında tuttuğu ABD'li politikacılar da bu noktaya gelmişti. DEAŞ herkesin kullandığı bir aparat ancak Suriye'deki yeni yönetimin buna müsaade edeceğini sanmıyorum.

"SİLAHLA KARŞILIK BULURSUN"

SDG artık DEAŞ bahanesiyle süreci uzatmamalı. Çünkü burada altını çiziyorum sadece Suriye'nin güvenliğiyle alakalı bir durum yok. Bu Türkiye'nin de güvenliğiyle alakalı. İdeolojik bir mücadelen varsa gelip siyaset yaparsın silahla yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci şeffaf ve iyi bir şekilde ilerliyor. Özellikle toplumsal barış adına tarihi bir fırsat bizim için önemli. Bunun daha da derinleştirilmesi, ilerletilmesi, burada Cumhurbaşkanımızın büyük bir siyasi olgunluk ve liderlik göstererek bu süreci kabullenmesi ve burada hayır ve iyilik araması önemli.

Bunun arkasında Meclisimizin ve halkımızın desteği var. Herkes Türkiye'den beklenen adımları ifade ediyor ama örgütün kendi adımlarına ilişkin bir ifade duyamıyoruz.