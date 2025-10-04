Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Küresel Sumud Filosu' açıklaması: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosu'na değinen Fidan, “Bu asil bir eylem. Filistin davasını ve Gazze’de devam eden soykırımı dünya gündemine taşımak, şu anda en güçlü silahımız” dedi.

Fidan, çok uluslu katılımla gerçekleştirilen organizasyonda öncelikli hedeflerinin barışçıl bir şekilde başarıya ulaşmak ve katılımcıların güvenli şekilde ülkelerine dönmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

“ULUSLARARASI BASKI OLUŞTURDUK”

Eylem başladığı andan itibaren birçok ülkeyle koordinasyon kurduklarını söyleyen Fidan, “İlk etapta filo limanlardan ayrılır ayrılmaz belli ülkelerle koordinasyon mekanizması oluşturduk. İspanya, Latin Amerika ve Asya Pasifik ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyle yakın siyasi iş birliği yürüttük. Ortak mesaj vererek İsrail üzerinde uluslararası baskı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu süreçte öncü rol üstlendiğini belirten Fidan, “Devletlerin geride diplomatik bir birliktelik sergilemesi gerekiyordu. Türkiye olarak biz buna öncülük ettik. İspanya bu konuda çok ciddi bir rol oynadı, teşekkür ediyorum” dedi.

“OPERASYONEL BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜK”

Gemilerin yola çıkmasının ardından denizde güvenliğin sağlanması için Türk Deniz Kuvvetleri’nin İspanya ve İtalya başta olmak üzere bölgedeki diğer unsurlarla koordineli çalıştığını söyleyen Fidan, aktivistlerin İsrail tarafından gözaltına alınmasının ardından hızlı bir diplomatik operasyon yürütüldüğünü açıkladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KESİN TALİMATI OLDU"

“Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu. MİT aracılığıyla İsrail güvenlik makamlarıyla, büyükelçiliğimiz üzerinden de yerel yetkililerle temasa geçtik. Birçok kişinin emeğiyle kardeşlerimizi ülkemize getirdik” diyen Fidan, diğer ülkelerden gelen tahliye taleplerine de olumlu yanıt verdiklerini belirtti.

“ASİL BİR EYLEME SAHİP ÇIKTIK”

Fidan, eylemin uluslararası dayanışma açısından önemine dikkat çekerek, “Bu gerçekten eşine az rastlanır asil bir eylem. Devletler de buna sahip çıkmak durumunda. Geride kalan vatandaşlarımızın da prosedürel işlemleri sürüyor. En geç birkaç gün içinde onların da tahliyesini sağlayacağız” dedi.

Krizin başından itibaren Türkiye’nin net bir duruş sergilediğini vurgulayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyetinin en üst düzeyde olduğunu söyledi.

Fidan, hükümetin Filistin meselesini ciddiyetle takip ettiğini belirterek, “Uluslararası toplum bu meseleyi hep ortak bir sorun olarak gördü. Ortak bir duygudaşlık vardı ancak ortak bir çaba bir türlü ortaya çıkmıyordu” dedi.

“İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA TARİHİ BİR TEMSİL GRUBU KURULDU”

Fidan, Türkiye’nin öncülüğünde İslam ülkeleri arasındaki ortak çabanın harekete geçirildiğini ifade etti. Krizin başında, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi zirvesinde örgüt tarihinde ilk kez bir temsil grubunun kurulduğunu hatırlatan Fidan, Türkiye’nin bu yedi ülke arasında yer alarak İslam dünyasının Filistin konusundaki sözcülüğünü üstlendiğini vurguladı.

İslam dünyasının bugüne kadar nüfus, ekonomi veya diğer güç unsurlarını ortak bir ağırlık oluşturacak şekilde kullanamadığını söyleyen Fidan, bu yapısal eksikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki liderliğiyle aştıklarını belirtti.

“TRUMP’A DOĞRUDAN MESAJ VERDİK”

Fidan, Türkiye’nin öncülük ettiği diplomatik girişimler sayesinde sekiz İslam ülkesinin liderlerinin ABD’de dönemin Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini aktardı. Görüşmede liderlerin Trump’a açık bir çağrıda bulunduğunu belirten Fidan, “Netanyahu’nun durdurulması gerektiğini söyledik. İsrail üzerinde etki kurabilecek tek aktörün Amerika olduğunu vurguladık” dedi.

Trump’ın Batı Şeria’nın ilhakına izin vermeyeceğini açıklamasının tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Fidan, bu gelişmenin ABD’nin kayıtsız şartsız İsrail yanlısı pozisyondan daha dengeli bir tutuma geçmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

“MÜZAKERELERDE HAMAS YAPICI BİR TAVIR SERGİLEDİ”

Trump yönetimiyle yapılan temasların ardından hazırlanan 20 maddelik planın müzakere süreçlerinde Türkiye’nin ve İslam ülkelerinin aktif rol oynadığını belirten Fidan, Hamas’ın da bu sürece yapıcı şekilde katıldığını dile getirdi. Hamas’ın uzlaşmaya açık, arabuluculuğa saygılı ve kırmızı çizgilerini net ifade eden bir tavır sergilediğini söyleyen Fidan, bu yaklaşımı “ideal müzakere yöntemi” olarak tanımladı.

“ULUSLARARASI FARKINDALIK HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSEK”

Gazze’deki saldırıların sürmesine rağmen Filistin meselesinin uluslararası sahiplenilmesinde önemli bir farkındalık oluştuğunu belirten Fidan, “İnsanlık vicdanı bu tabloyu taşıyamaz. Bu vicdani baskı artık siyasi sonuçlar üretmeye başladı. Batı hükümetlerinde bölünmeler yaşanıyor, istifalar geliyor, kamuoyları baskı kuruyor” dedi.

“BÖLGESEL İSTİKRAR PAKTINA İHTİYAÇ VAR”

Bakan Fidan, Ortadoğu’daki kalıcı sorunların temelinde bölge ülkelerinin kendi aralarındaki güven eksikliğinin yattığını vurguladı. Bu sorunu aşmak için yeni bir bölgesel istikrar paktı önerdiklerini belirten Fidan, “Artık birbirimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne koşulsuz taahhütte bulunacağımız bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız bu sürecin öncülüğünü yapıyor” dedi.

Fidan, bölge ülkelerinin kendi sorunlarını dış aktörlere bırakmadan çözebilecek olgunluğa ulaştığını ifade etti. Dış müdahalelerin çoğu zaman sorunları çözmek yerine daha da derinleştirdiğini hatırlatan Fidan, Türkiye’nin stratejik vizyonunun da bu anlayış üzerine kurulduğunu söyledi.