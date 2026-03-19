Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Körfez’de barış turu

Türkiye, İran’daki savaşı durdurmak için diplomatik atağa kalktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘barış’ talebiyle Körfez turuna çıktı. Fidan’ın ilk durağı Riyad oldu. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan toplantıya Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün’den temsilciler katıldı. Toplantıda Erdoğan’ın kalıcı barış vizyonunu muhataplarıyla paylaşan Fidan’ın Riyad’dan BAE ve Katar’a geçmesi planlanıyor.

Fidan, önceki gün Kanadalı mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere bölgeye gideceğini açıklamıştı. Ziyarette, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını paylaşacağını hem de Türkiye’nin bölgesel barışın nasıl kalıcı olacağına ilişkin değerlendirmeleri ile tekliflerini paylaşacağını ifade eden Fidan, “Amacımız, herkesin kendi sınırları içinde güvenlik ve egemenlik içinde yaşadığı, Filistinlilerin devletine kavuştuğu, İran, Arap ülkeleri ve Türkiye’nin barış içinde bir arada bulunduğu bir coğrafya yaratmak. Barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulması ve tüm tarafların endişelerinin müzakere çerçevesinde ele alınması elzemdir. Hem kendimiz hem bölge ülkeleriyle tıkanmış görüşmeleri tekrar nasıl başlatırız, diplomasinin yolunu nasıl açarız, bölgede bu yıkımı nasıl önleriz? Cumhurbaşkanımızın ve bizim baştan beri en büyük gayretimiz hep bu yönde oldu” diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan (ortada) ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es Safedi (sağda) ile bir araya geldi. Toplantının olduğu saatlerde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da art arda patlamalar meydana geldiği bildirildi.

MESAJ VE UYARILAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan’ın bölgede aktaracağı mesajlar arasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bölgedeki savaşın müzakereler yoluyla ve barışçıl yöntemlerle sonlandırılması. Savaş sona ermezse bölge ülkeleri arasında kalıcı ve onarılması güç tahribatların oluşacağı uyarısı. Türkiye’nin Körfez ülkelerine yapılan saldırıları kabul edilemez bulduğu ve bölgenin geleceği açısından ciddi riskler taşıdığını vurgusu.

Bölge ülkelerinin savaşın içine çekilmemeye yönelik itidalli tutumlarının önemi. Bölgesel sorunların çözümünde bölgesel sahiplenme anlayışının kritik rolü.

Türkiye’nin bölgede istikrarın tesisine katkı sağlayacak diplomatik girişimlere hazır olduğu mesajı. Çatışmaların geniş bir coğrafyaya yayılmasının enerji güvenliği, ticaret yolları ve küresel ekonomik istikrar üzerindeki olumsuz etkileri. Güvenlik boşluklarının terör örgütleri tarafından kullanılabileceğine dair uyarı. Uluslararası toplumun çatışmaları önlemek ve gerilimi düşürmek için daha etkin rol alması gerektiği. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ülkede dağılma riskini artırdığı ve kitlesel yerinden edilmelerin endişe verici olduğu. Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminden düşürülmemesi, yaşanan zulüm ve insani trajedinin tüm platformlarda güçlü şekilde gündemde tutulması.

ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, savaşın gidişatı ele alındı.

ANKARA’NIN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Türkiye, Ortadoğu’daki savaşın başından bu yana hem İran hem ABD hem de bölge ülkeleriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın ilk gününden itibaren savaşı durdurmak amacıyla şimdiye kadar 20’den fazla liderle görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 50’nin üzerinde telefon görüşmesi yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da muhataplarıyla sürekli temas halinde.

ORTADOĞU YANIYOR

ABD-İsrail cephesinin 28 Şubat’ta yaptığı saldırıyla başlayan savaş, İran’ın Körfez ülkelerine misilleme atışları yapmasıyla bölgeye yayıldı. Ortadoğu’da ateş çemberi, her geçen gün büyüyor.