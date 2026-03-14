Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'İran' açıklaması: Vahim hadiseyle ilgili İranlı muhataplarımızla temas halindeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ROHİNGYA MÜSLÜMANLARI

Bildiğiniz gibi, krizin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi ne yazık ki devam etmektedir. Bangladeş, bir milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaparak tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilemektedir. Bangladeşli kardeşlerimizin Rohingya Müslümanlarına gösterdikleri örnek misafirperverlik ve insani duruş takdire şayandır. Bizler de bu yükü paylaşmak, Rohingyaların yaşadığı acıları hafifletmek ve Bangladeş'e destek olmak amacıyla yardımlarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz.

YARDIMLARIN TOPLAM DEĞERİ 80 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Ülkemiz tarafından sağlanan insani yardımların toplam değeri 80 milyon dolara ulaşmış durumdadır. TİKA, AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından; sağlık, barınma, eğitim ve altyapı gibi alanlarda desteklerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Rohingya Müslümanlarının güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönmelerini teminen uluslararası gelişmeleri de çok yakından takip etmekteyiz. Bu çerçevede, Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan dava da dahil olmak üzere uluslararası hukuki girişimleri desteklemekteyiz.

İRAN ABD SAVAŞI

Bölgemizin istikrarı, güvenliği, huzuru ve refahı dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Ancak ne yazık ki savaşın tüm bölgeye yayıldığını endişeyle müşahede ediyoruz. Bu yıkıcı tablonun yalnızca bölgesel güvenlik ve insani boyutta kalmadığı, küresel ekonomik istikrarı da tehdit ettiği aşikârdır. Bu gelişmelerin bölgemizde telafisi imkansız kalıcı düşmanlıklara yol açmasından da endişe etmekteyiz. Bu savaşa bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Gelinen aşamada tüm tarafların diplomasi masasına dönmesi gerektiği, kalıcı çözüme ancak diyalog yoluyla ulaşılabileceği açıktır.

İRAN'DAN ATEŞLENEN 3. FÜZE

Türkiye olarak gayretlerimizi tamamen bu yönde yoğunlaştırmış durumdayız. Barış ve istikrar yönündeki samimi gayretlerimizin, sergilediğimiz anlayış ve yapıcı yaklaşımın, milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmediğini belirtmek isterim. Biliyorsunuz, dün ülkemize yönelen bir füze daha havada etkisiz hale getirilmiştir. Bu vahim hadiseyle ilgili olarak İranlı muhataplarımızla doğrudan temas halindeyiz.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI

Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz. Çok uzun süredir Netanyahu hükümetinin yayılmacı politikalarının ve fundamentalist ideolojisinin bölgemizde neden olduğu kaosa ısrarla dikkat çekmekteyiz. İsrail'in bölgede kendi jeopolitik hesaplarını dış müdahaleler yoluyla dayatmasına göz yummamız mümkün değildir. Netanyahu hükümeti, Gazze'de ateşkes ihlallerini sürdürmekte ve sahadaki insani durum her geçen gün ağırlaşmaktadır. İnsani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve Gazzelilerin başta barınma olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması acil bir önceliktir. İsrail, iki devletli çözümü sekteye uğratmak için Batı Şeria'da yeni bir oldubitti yaratmaya yönelik adımlar atmaktadır. Batı Şeria'da yerleşimciler her gün Filistinli kardeşlerimizi şehit etmektedir.

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YI İBADETE KAPATMASI

Öte yandan İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması, bölgemizde yeni bir infiali tetikleyebilecek son derece tehlikeli bir adımdır. Bu tehlikeli provokasyondan bir an önce vazgeçilmeli, insanlığın ortak sorumluluğunda olan kutsal mekanlara gereken saygı gösterilmelidir. İsrail, Lübnan'ı yeniden insani bir felakete ve kalıcı bir siyasi istikrarsızlığa sürüklemek istemektedir. Netanyahu'nun Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden açıkçası endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumun, İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.

"TÜRK VE BANGLADEŞLİ DİPLOMATLARIN İŞ BİRLİĞİNE YENİ UFUKLAR KAZANDIRMAYI UMUYORUZ"

Küresel ve bölgesel krizlerin çözümünün ancak yetkin bir diplomasi ve güçlü kurumlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu vizyonla bugün, değerli Bakan kardeşimle beraber diplomasi akademilerimiz arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptını imzaladık. Bu mutabakat zaptıyla, Türk ve Bangladeşli diplomatların iş birliğine yeni ufuklar kazandırmayı umuyoruz. Bangladeş, uluslararası platformlarda mensubu bulunduğu farklı gruplarla son derece geniş bağlantılara sahip olan stratejik bir ülkedir. Küresel Güney’in güçlü bir sesi, Asya'nın önceliklerinin yetkin bir temsilcisi konumundadır. Kalkınma, iklim, barışı koruma ile göç yönetimi ve mültecilerin korunması gibi kritik konularda etkin rol oynamaktadır.

Türkiye, çok taraflılığa inanan ve bunu güçlü biçimde destekleyen Bangladeş ile Birleşmiş Milletler bünyesinde öteden beri yakın temas ve iş birliği içerisindedir. Bu çerçevede, değerli kardeşimin Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Başkanlığı adaylığını da memnuniyetle karşıladık ve ülke olarak destekliyoruz. Biliyorsunuz Genel Kurul, BM sisteminde tüm üyelerin eşit biçimde temsil edildiği yegane organ olarak özel bir konuma sahip. Bangladeş'in BM'deki etkin rolü ve Sayın Rahman'ın engin BM tecrübesiyle bu önemli görevi başarıyla yürüteceğinden hiç şüphe duymuyoruz.

Gördüğünüz gibi iş birliğimizin kapsamı iki kardeş ülkeye yakışır şekilde son derece geniştir. Bangladeşli muhataplarımızla görüşmelerimizi önümüzdeki dönemde de inşallah artırarak devam ettireceğiz. İlişkilerimizi yeni projelerlerle güçlendirmek ve Güney Asya'da istikrarı, huzuru ve refahı artırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.