Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde temaslarına devam ediyor.

FİDAN'DAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı, iş birliği imkanları değerlendirildi. Ukrayna- Rusya arasındaki savaş, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı. Son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları görüşüldü. Uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

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LAVROV'LA DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi. Bu çerçevede, son dönemde yapılan görüşmeler ele alındı.