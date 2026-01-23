×
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Barış Kurulu açıklaması: Kalıcı barış için tarihi bir imkan

#Hakan Fidan#Gazze#Barış Kurulu
Ocak 23, 2026 01:38

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos’ta düzenlenen Gazze’de konulu toplantıya ilişkin açıklamasında, “Barış Kurulu’nun Gazzelilerle omuz omuza çalışarak Gazze’nin geleceğini şekillendireceğine, bölgenin yeniden ayağa kalkmasına ve barışın kök salmasına güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos’ta katıldığı Gazze konulu toplantıya ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Fidan, paylaşımında, “Gazze’de savaşı sonlandırmayı ve yeniden imarı hedefleyen Barış Kurulu’nun Şartı’nın, Davos’ta düzenlenen imza törenine Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kurucu üye olarak yer aldığı Barış Kurulu, Gazze halkının uzun süredir maruz kaldığı acıların giderilmesi, insani ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede kalıcı, kapsayıcı bir barışın tesis edilmesi açısından tarihi bir imkan sunmaktadır. Barış Kurulu’nun Gazzelilerle omuz omuza çalışarak Gazze’nin geleceğini şekillendireceğine, bölgenin yeniden ayağa kalkmasına ve barışın kök salmasına güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu inançla, Gazzelilerin sesinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı ve barış içinde yaşayabilecekleri bir geleceğin mümkün olduğuna dair irademizi ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

