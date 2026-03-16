Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyaret

#Siyaset#Dışişleri Bakanı#Adalet Bakanı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Adalet Bakanı Akın Gürleke ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 16:27

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Bakan Gürlek X hesabından ziyaretle ilgili bilgi ve fotoğrafları paylaştı.

Paylaşımında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı:

Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ı Bakanlığımızda ağırladık.

Ülkemizin ve bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği bir süreçte, Sayın Bakanımızın yürüttüğü yoğun diplomatik çabalar Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve adalet arayışına önemli katkılar sunmaktadır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Adalet Bakanı Akın Gürleke ziyaret
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürütülen diplomasi trafiğinin, devlet aklı, tecrübe ve kararlılıkla ülkemizin menfaatlerini güçlendirdiğine yürekten inanıyorum.

Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımız arasında uluslararası hukuk, adli iş birliği ve suçla mücadele alanlarında yürütülen yakın koordinasyonun da ülkemizin kurumsal gücüne önemli katkılar sunduğunu özellikle ifade etmek isterim.

Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

 

#Siyaset#Dışişleri Bakanı#Adalet Bakanı

