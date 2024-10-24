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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile kritik görüşme

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#Hakan Fidan#Blinken#Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan ABDli mevkidaşı Blinken ile kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 23:01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan’ın görüşmede, Gazze’nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çektiği, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindiği öğrenildi. Kaynaklara göre görüşmede Lübnan’daki son gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan’ın, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurguladığı, zaman kaybetmeksizin Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini kaydettiği öğrenildi. Öte yandan görüşmede, Ukrayna’daki son durum da ele alındı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın, dün Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Bakan Fidan’a başsağlığı dilediği öğrenildi. 

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#Hakan Fidan#Blinken#Görüşme

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