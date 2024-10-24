Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile kritik görüşme

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan’ın görüşmede, Gazze’nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çektiği, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindiği öğrenildi. Kaynaklara göre görüşmede Lübnan’daki son gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan’ın, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurguladığı, zaman kaybetmeksizin Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini kaydettiği öğrenildi. Öte yandan görüşmede, Ukrayna’daki son durum da ele alındı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın, dün Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Bakan Fidan’a başsağlığı dilediği öğrenildi.