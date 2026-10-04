Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Riyad'a gidiyor

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan’ın toplantıda; ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye’nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu’da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması, müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini ifade etmesi bekleniyor.

KALICI İSTİKRAR ÇABALARI VURGULANACAK

İttifak çalışmalarında kısa sürede sağlanan ilerlemenin bölgede, kalıcı istikrar perspektifi açısından değerli olduğunu kaydetmesi öngörülen Fidan'ın, ittifakın, mevcut tehditlere ortak ve etkin cevap üretme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizlerin önlenmesi bakımından da taşıdığı öneme işaret etmesi, Husiler’in Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekanlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi, bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasının öncelik taşıdığını, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtmesi de gündeminde olacak. Bakan Fidan'ın, uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanmasının önemini bir kez daha vurgulaması, İsrail’in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine dikkat çekmesi de öngörülüyor.

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ORTAK SAVUNMA İÇİN MEKKE ANLAŞMASI

Ortak Savunma için Mekke Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından, 7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalandı. Anlaşma, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

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STRATEJİK SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ

Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki faaliyetlere yön vermek üzere Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi teşkil edildi. Komite’nin ilk toplantısı, Türkiye’nin ev sahipliğinde 31 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu toplantıda, kurucu nitelikli kararlar alındı ve ittifakın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar değerlendirildi. Bu doğrultuda, ittifakın sekretaryasının en kısa sürede Riyad’da teşkil edilmesi öngörüldü. İlk Genel Sekreter olarak ise Pakistan’dan emekli Korgeneral Nauman Mahmood aday gösterildi. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında, 24 Eylül’de New York’ta toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alındı; toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, kutsal Mekke şehrine ve Suudi Arabistan’ın sivil ve ekonomik altyapısına yönelik saldırılar kınandı. Üç ülkenin Genelkurmay Başkanları da 25 Eylül'de Riyad’da bir araya geldi.