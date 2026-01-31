Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Arakçi’den sağduyu mesajı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehditlerinin yoğunlaştığı bir dönemde İstanbul’da kritik bir görüşme gerçekleşti. Gerilimin başlangıcından bu yana ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesine Türkiye’nin karşı olduğunu vurgulayan ve diplomatik çözüm için “sorumluluk almaya hazırız” mesajı veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi’yi ağırladı. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki bakan bölgedeki gelişmelerle ilgili diyalog ve diplomasinin çözüm yolu olduğuna işaret etti.

‘BÖLGESEL SAHİPLENME’ YAKLAŞIMI

Fidan, görüşme sonrası açıklamalarında Türkiye’nin ABD-İran geriliminde askeri müdahaleye karşı olduğunu tekrar ederek Türkiye’nin diyalog yoluyla çözüm için çabalarına dikkati çekti. “Bölgemizin istikrarı ve güvenliği, dış politikamızın en temel önceliğidir. Bölgesel meselelerde ‘bölgesel sahiplenme’ yaklaşımını benimsiyoruz ve çalışmalarımızı bu prensip üzerine yürütüyoruz” diyen Fidan, “ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. Fidan, Ankara’nın bu konudaki yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

“Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere, her türlü askeri müdahaleye karşı olduğumuzu tüm muhataplarımıza açıkça aktardık. Burada tekrar ediyoruz: Askeri seçeneklerin bir çözüm sunacağını düşünmüyoruz; biz müzakereyi ve diplomasiyi savunuyoruz. Masada sorunların ayrı ayrı ele alınmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. Türkiye, barışçıl çözüm için her türlü desteği vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL ABD’Yİ KIŞKIRTIYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye’nin ABD ve İran arasında nükleer dosyayı dahil sorunların çözümü için yoğun mesai harcadığını kaydeden Dışişleri Bakanı, ABD’li yetkililerle de görüşmeleri sürdürerek bir çözüm perspektifi bulacaklarına inandığını söyledi. ABD’nin İran’a yönelik saldırgan tavrında İsrail’in etkisi olduğunu belirten Fidan, “İsrail’in ABD’yi bir saldırı için ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. İsrail’in bu tavrı bölgesel istikrarı bozma potansiyeline sahiptir. Temennimiz, ABD’nin sağduyuyla yaklaşarak bu tehlikeli sürece fırsat vermemesidir” diye konuştu. Türkiye’nin bölgede her türlü yayılmacılığa karşı olduğunu kaydeden Fidan, “İsrail yayılmacı politikalarından vazgeçip Filistin’i tanıyan uyumlu bir ülke olmalıdır; bu hem kendisi hem bölge için en iyisidir” dedi.

‘MÜZAKEREYE HAZIRIZ ZORLAMAYA DEĞİL’

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Bakan Fidan ve Türkiye’ye İran’a verdikleri destek ve diplomatik çözüm için çabaları nedeniyle teşekkür etti. “Bir ülkenin güvenliği tüm bölgenin güvenliğidir; bir ülkenin savaşa girmesi tüm bölgenin ateşe atılması demektir” diyen Arakçi, ABD ile yaşanan gerilimin çatışmaya dönüşmesi halinde tüm bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunurken, “adil” bir müzakere zemini oluştuğu takdirde diplomasiyi tercih edeceklerini vurguladı. ABD tarafıyla şu an için planlanan bir görüşme olmadığını kaydeden İranlı Bakan, Washington yönetiminin İran’dan balistik füze programını kısıtlamasını talep ettiği iddialarına da “pazarlık konusu olamaz” yanıtını verdi. “Adil bir müzakere için zemin oluşturulmalı. Müzakere, dikte etmek değildir. Bir taraf önceden kendi şartlarını dayatırsa bunun adı müzakere olmaz. Tehditle gelen bir yaklaşımı kabul etmeyiz. Ayrıca İran’ın füzeleri ve savunma sistemi asla müzakere konusu edilemez. Hiçbir ülke kendi güvenliğini masaya yatırmaz” diye konuştu. Arakçi ayrıca İran’ın hiçbir zaman nükleer silah üretme peşinde koşmadığını ve İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu kaydetti.

‘GAZZE GAZZELİLER İÇİN İNŞA EDİLMELİ’

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ikili görüşmede Gazze ve Suriye’deki gelişmelerin de gündemde olduğunu aktardı. Gazze Şeridi’nde Türkiye’nin de büyük katkı sağladığı barış anlaşmasında ikinci aşamaya geçildiğini hatırlatan Fidan, “Hedeflerimiz nettir: Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmeli, sınırlar değiştirilmemeli ve yeniden imar süreci doğrudan Gazzelilerin geleceği için gerçekleştirilmelidir. Türkiye bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenmektedir” dedi.

‘MUTABAKATI İNCELİYORUZ’

Suriye’de ise bu ülkenin “toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü çabanın karşısında” olduklarını söyleyen Fidan, Şam yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyonla ilgili mutabakat sağlandığı haberini aldıklarını ve süreci yakından incelediklerini kaydetti. “Gerçek bir entegrasyonun Suriye’nin yararına olacağını düşünüyoruz ve taraflar bunun şartlarını bilmektedir” diyen Fidan, “Ayrıca, cezaevlerindeki (DEAŞ’lı) tutukluların Irak’a güvenli transferi de büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.