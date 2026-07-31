Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü

AA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 22:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, "bölgedeki son durum" değerlendirildi ve "devam eden çatışmaları sona erdirmek üzere yürütülen çabalar" ele alındı.