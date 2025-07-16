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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

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#Hakan Fidan#İsrail Saldırıları#Esad Hasan Şeybani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 18:12

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’nin güneyini ve Şam’ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün (16 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’nin güneyini ve Şam’ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

Bölgesel güvenliği ve Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye’de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

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#Hakan Fidan#İsrail Saldırıları#Esad Hasan Şeybani

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