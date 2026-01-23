×
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 21:39

Şam ile SDG arasındaki kritik ateşkesin bitimine saatler kala Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında başta Suriye'de yaşanan gelişmeler olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye hükümeti, 20 Ocak Salı günü SDG ile 4 günlük yeni bir ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ateşkes 24 Ocak 20.00'de sona erecek. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Fidan "Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır." diye konuştu.

