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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şera ile Şam'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Suriye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şera ile Şamda yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 01:28

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da yaptığı görüşmeyi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da bir araya geldiğini belirtti.

"UMUT DOLU BİR DÖNEMİN İLK ADIMI OLACAK"

Bakan Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milleti ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Suriyeli kardeşlerini" yalnız bırakmadığını vurgulayan Fidan, Suriye halkının yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

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"MİSAFİRPERVERLİKLERİNİ ÖZLEMİŞİZ"

Fidan, "Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır." ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye'nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı vereceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz."

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Suriye

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