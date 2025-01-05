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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Niğde#Ömer Halisdemir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit Astsubay Ömer Halisdemirin kabrini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 19:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Niğde'de 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

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AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kongrenin ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret etti.

Bakan Fidan, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit Astsubay Ömer Halisdemirin kabrini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit Astsubay Ömer Halisdemirin kabrini ziyaret etti

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#Hakan Fidan#Niğde#Ömer Halisdemir

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