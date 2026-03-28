Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Savaşın Bölge ülkelerine yayılmasına karşıyız

Haberin Devamı

ABD-İsrail / İran savaşının Netanyahu'nun siyasi bekası için yürütüldüğünü ifade eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizler barışa doğru giden yolda ilerlerken Netanyahu'nun fundamentalist ve farklı yaklaşımlarını tekrar olarak ortaya koymasına izin vermememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasından satırbaşları:

İsrail'in genişleyici çabalarına karşı durmaya çalıştık. Özellikle de Lübnan'a karşı... Bu çabaları daha operasyonel hale getirmek için üst düzey diyaloğu sürdürmeye çalışıyoruz.. Buradaki amacımız bu çatışmanın biran önce sona erdirilmesini sağlamak. Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor ki daha fazla büyümesin, daha fazla yayılmasını ve küresel ekonomi daha fazla geri dönülmez hasar almasın.

Haberin Devamı

"NETANYAHU'NUN ENGELLENMESİ GEREKİYOR"

Diyalog kanallarının açık, sonuç odaklı müzakerelerin de başlaması gerekiyor. Ancak bizler barışa doğru giden yolda ilerlerken Netanyahu'nun fundamentalist ve farklı yaklaşımlarını tekrar olarak ortaya koymasına izin vermememiz gerekiyor.

Bu İsrail'in savaşı değil bütün dünya bunun bedelini ödemekte. İlk günden bu yana biz bu tehlikeli tabloyu gördük. Netanyahu'nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu. Bu nedenle bizler en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz.

"BÖLGE ÜLKELERİNE YAYILACAK SAVAŞA KARŞIYIZ"

Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız. Bugün enformasyon savaşı da yaşanıyor. Anlatılanlar hakikati dönüştürmeye çalışıyor.

Çok uzun bir süre boyunca biz, tasarlanmış kaosu yaşadık ve burada uzun süren çatışmaların bu şekilde tasarlanması bölgeyi zayıflatmakta, bölmekte ve savunmasız hale getirmektedir.