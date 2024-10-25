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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO Fuarı'nı gezdi

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#Hakan Fidan#SAHA EXPO#Fuar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO Fuarını gezdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 22:37

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'ndaki stantları gezdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO Fuarını gezdi

X sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Fidan, "SAHA EXPO 2024, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünü bir kez daha gösterdi. Bu olağanüstü organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bölgesinde, siyasi ve ekonomik istikrarın temel taşı olan Türkiye’nin milli caydırıcılık kapasitesini artırmaya, odağımızı kaybetmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO Fuarını gezdi

 

 

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#Hakan Fidan#SAHA EXPO#Fuar

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