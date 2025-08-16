Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve bu kapsamda ABD ile Rusya liderlerinin Alaska’da gerçekleştirdiği toplantı ele alındı.

Bakan Fidan, Alaska’da başlayan sürecin Ukrayna’nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiklerini vurguladı. Bakan Fidan, Türkiye’nin bu yönde üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu da ifade etti.

UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska’da gerçekleştirdiği toplantı ele alındı.

Fidan, kalıcı barışın ancak Ukrayna’nın da yer aldığı bir süreçle tesis edilebileceğini vurguladı. Bu çerçevede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin önümüzdeki Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da yapacağı görüşmenin önemine dikkat çekti.

Bakan Fidan, Türkiye’nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ve üzerine düşen rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.