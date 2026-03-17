Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 16:35

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (17 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmede bölgemizdeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

SAVAŞIN RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Fidan, savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çekti.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durum da görüşüldü.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konular da ele alındı.

