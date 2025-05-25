Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ve Lavrov’la görüşecek... Rusya’ya gidiyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek olan Fidan’ın temaslarında öne çıkan başlık Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye’nin kilit rol oynadığı ateşkes görüşmeleri olacak. 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ziyaret kapsamında Bakan Fidan’ın, İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski ile Savunma Bakanı Belousov dahil diğer Rus yetkililer ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İSTANBUL MÜZAKERELERİ

Edinilen bilgilere göre, Fidan’ın Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması, son dönemde yapılan görüşmelere ilişkin olarak da Ankara’nın “sürecin bu yönde ilerlemesinden” duyduğu memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor. Yine aynı başlık altında Bakan Fidan’ın önce 2022 daha sonra da 16 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapılan görüşmeleri hatırlatarak, “tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü bağlamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu” yineleyeceği de öğrenildi. Temaslarda Suriye, Gazze, Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası diğer başlıkların yanı sıra iki ülke arasında ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca ikili ilişki alanlarındaki son durum da ele alınacak.