Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Putin, Trump ve Zelenskiy'nin aynı anda itimat ettiği tek lider Erdoğan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Rusya-Ukrayna barışı için ne yapabiliriz bu konuda girişimimiz oldu. Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. 2 Haziran'daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. İstanbul'daki görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor.

Liderler zirvesi için hazırız. Putin, Trump ve Zelenski'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka bir isim yok. Bu iki ülkenin savaşı değil, küresel yayılma riski olacak bir savaş. Cumhurbaşkanımız en başından itibaren hem bölgesel liderlere hem iki tarafın liderliğine sık sık çağrıda bulundu.

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Gözden Kaçmasın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü Haberi görüntüle

SURİYE'DE DEAŞ İLE MÜCADELE

Suriye'yi her alanda rehabilite etmek için çok fazla çalışma gerekli. ABD, Ürdün, Suriye ve Irak ile birlikte DEAŞ ile mücadele ediyoruz.

"GAZZE'DE KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

Bölgeye insani yardımın girişi 2 milyon kişi için çok önemli. Bunun için Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları İstanbul'da görüşecek. İsrail'in soykırımcı politikası kendi meşrutiyetini kaybetmesine sebep olur.