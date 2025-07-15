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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta 'Kıbrıs' konulu toplantıya katılacak

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Kıbrıs Toplantısı#New York
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New Yorkta Kıbrıs konulu toplantıya katılacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 19:35

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde 16-17 Temmuz 2025 tarihlerinde New York’ta düzenlenecek  Kıbrıs konulu toplantıya katılacak.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde 16-17 Temmuz 2025 tarihlerinde New York’ta düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya iştirak edecektir. Söz konusu toplantıda, geçtiğimiz mart ayında Cenevre'de tertiplenen benzer formatlı toplantıda Ada'daki iki tarafın üzerinde mutabık kaldıkları altı iş birliği alanında kaydedilen gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. 

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#Hakan Fidan#Kıbrıs Toplantısı#New York

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