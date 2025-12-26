×
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı, Suudi ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

#Dışişleri Görüşmeleri#Hakan Fidan#Mısır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 21:05

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Somali’yle ilgili gelişmeler ve Gazze’deki son durum ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Somali’yle ilgili gelişmeler ve Gazze’deki son durum ele alındı. Bakan Fidan’ın, ABD Başkanı Trump’ın Afrika’dan Sorumlu Danışmanı Massad Boulos ile yaptığı telefon görüşmesinde de Somali konusu değerlendirildi.

