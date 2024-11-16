Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Marmara Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin küresel ve bölgesel meseleleri tartıştığı, sorunlara çözüm aradığı Marmara Diplomasi Forumu'na katıldığını belirtti.

Gençlerin küresel ve bölgesel meseleleri tartıştığı, sorunlara çözüm aradığı Marmara Diplomasi Forumu’na katıldık.



Antalya Diplomasi Forumu’ndan ilham alınarak düzenlenen ve müzakerelerin 3 dilde yapıldığı bu etkinlik; gençlerimizin araştırma, müzakere, eleştirel düşünme ve… pic.twitter.com/aVBzdGESg5 — Hakan Fidan (@HakanFidan) November 16, 2024

Antalya Diplomasi Forumu'ndan ilham alınarak düzenlenen ve müzakerelerin 3 dilde yapıldığı bu etkinliğin gençlerin araştırma, müzakere, eleştirel düşünme ve liderlik kabiliyetlerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

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"Böyle değerli girişimleri desteklemekten ve gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, genç arkadaşlarıma çalışmalarında üstün başarı diliyorum."