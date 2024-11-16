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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Marmara Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı

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#Hakan Fidan#İstanbul Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi#Marmara Diplomasi Forumu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Marmara Diplomasi Forumunun kapanış oturumuna katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 21:16

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Marmara Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin küresel ve bölgesel meseleleri tartıştığı, sorunlara çözüm aradığı Marmara Diplomasi Forumu'na katıldığını belirtti.

Antalya Diplomasi Forumu'ndan ilham alınarak düzenlenen ve müzakerelerin 3 dilde yapıldığı bu etkinliğin gençlerin araştırma, müzakere, eleştirel düşünme ve liderlik kabiliyetlerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

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"Böyle değerli girişimleri desteklemekten ve gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, genç arkadaşlarıma çalışmalarında üstün başarı diliyorum."

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#Hakan Fidan#İstanbul Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi#Marmara Diplomasi Forumu

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