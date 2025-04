Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Krizlerin de çözümün de merkezindeyiz

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gündeminin en önemli maddesi Gazze’de yaşanan insanlık krizi oldu. Fidan ve bölge ülkeleri dışişleri bakanları ABD Başkanı Trump’ın Gazze’lilerin Gazze dışına taşınması önerisinin reddedildiği mesajları verdi. Bakan Fidan, “İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu’da Kalıcı Barış” temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu:

O PLANLARI REDDEDİYORUZ

“İsrail’in saldırıları bir an önce durdurulmalı. Kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm için adımları görüştük. Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. Katar, Mısır ve ABD’nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze’nin yeniden inşası planını destekliyoruz. İsrail’e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz. Filistinlileri anavatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz.”

YENİ ORTAK ARAYIŞLARI

Antalya 4. Diplomasi Forumu’nda açılış konuşmasını da gerçekleştiren Bakan Fidan, özetle şu mesajları verdi: “Olağanüstü bir dönemde bu forumu gerçekleştiriyoruz. Forum, farklı perspektifleri bir araya getirmektedir. Forumumuzun bu yılki teması, ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek. Üç gün boyunca dünyanın karşı karşıya olduğu adalet ve yönetim krizlerine çözüm arayacağız. Değişim hedeflerinin daha iyi anlaşılmasını hedefleyeceğiz. Yeni ortak arayışlarını beraber tartışacağız. Yaşadığımız çağ sadece teknolojik değişimlerin değil diplomasinin de kökten değiştiği bir döneme denk gelmiştir.

Eskiden bilginin yolculuğu yavaş ve zahmetliydi, ancak bugün bilgi saniyeler içinde ulaşabilen veriye dönüştü. Bu durum avantajlar kadar dezavantajları da beraberinde getirmiştir. O da uluslararası krizler ve mücadeleler, siber saldırılar, enerji güvenliği ve ticaret savaşlarıdır... Bunların her biri artık küresel güvenlik kadar diplomatik zekânın konusu haline gelmiş durumdalar. Zamanın ruhu artık çok kutuplu bir düzene işaret etmektedir. Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır. Uluslararası sisteme en büyük potansiyel tehdit ise kuralsızlığın, başına buyrukluğun hâkim olduğu karanlık bir gelecektir. Aklı selim ve adalete dayalı gerçekçi politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün etkisiz kalmıştır.

BM’deki mevcut düzen artık çözüm üretememektedir. Örneğin BMGK, Gazze konusunda sessiz kaldı.

ADİL OLMAYAN DÜZEN YIKILIR

Bugün, mızrak çuvala sığmıyor. Adil olmayan düzen yıkılır. Türkiye krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir. Bugün Türkiye, Gazze için sesini yükselten, Ukrayna için barış çağrısı yapan, Suriye için istikrar ve yeniden imarı savunan, Kafkaslar’da, Balkanlar’da ve Afrika’da işbirliği inşa eden bir aktördür. Bu duruşumuz sadece coğrafyamızdan değil, tarihimizden ve milletimizin vicdanından kaynaklanmaktadır.”

KALICI BARIŞIN YOLLARI ARANDI

Antalya’da düzenlenen “İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu’da Kalıcı Barış İçin Antalya Bakanlar Toplantısı’na Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşlarıyla tek tek ilgilendi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraİslam Işbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim TahaEndonezya Dışişleri Bakanı Sugiono

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİRVEDE

Dün Antalya Nest Kongre Merkezi’nde başlayan ve 13 Nisan’da sona erecek olan Antalya Diplomasi Forumu 2025, dünyanın dört bir yanından liderleri ve devlet yetkililerini ağırlıyor.

4 BİNİ AŞKIN KATILIMCI

Foruma 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50’den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70’i aşkın bakan ve yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu, 4 bini aşkın konuk katılıyor.

50’DEN FAZLA OTURUM

3 gün boyunca 50’den fazla oturumun düzenleneceği forumda muhtelif formatlarda düzenlenecek forumlarda Orta Doğu’dan Asya Pasifik’e, Afrika’dan Latin Amerika’ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zekâ dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

SOSYAL MEDYA YAYINLARI

Faaliyetler, Antalya Diplomasi Forumu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak izlenebilecek, ayrıca birçok oturum TRT aracılığıyla canlı yayınlanacak.

EMİNE ERDOĞAN LİDER EŞLERİYLE

Emine Erdoğan forum kapsamında aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva (sağda) ve Ahmed Şara’nın eşi Latife El Durubi’nin de olduğu lider eşleriyle bir araya geldi.

DİPLOMASİ ÇARKLARI

Antalya Diplomasi Forumu, görsel şovlarla da dikkat çekti. ‘Diplomasi Koridoru’ndaki ekranlarda diplomasinin çarkları döndüğünde diyalog ve çözümleri gösteren kareler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve daha önceki forumların da olduğu fotoğraflar yer aldı.

