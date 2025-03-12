Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Fidan, "Bugün iftarda, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin değerli Büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya geldik. Zulüm ve adaletsizliklerin arttığı bu kritik dönemde; değerlerimiz ışığında kenetlenmek, omuz omuza mücadele etmek İslam âlemi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) sonra dünyanın en büyük ikinci uluslararası teşkilatı olan İİT'nin, adaletin ve hakkaniyetin savunulmasında giderek artan bir vazife üstlendiğini dile getiren Fidan, "Bu mübarek ayın başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyor, katılımları için Sayın Büyükelçilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı