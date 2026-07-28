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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri#Hakan Fidan#Fuad Hüseyin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 20:41

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüşmesine ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Hüseyin'i Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, görüşmelerinde enerji, ticaret, ulaştırma ile güvenlik alanları başta olmak üzere çok boyutlu işbirliğini ve ortak projeleri ele aldıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki sınırları bölgesel işbirliği ve ortak kalkınmanın alanı haline getirme hedefi doğrultusunda, iki milletin huzuruna ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak projeleri sürdürdüklerini aktaran Fidan, "Bu çerçevede, Kalkınma Yolu Projesi'ni Türkiye ile Irak'ı bölgesel bağlantısallığın ve refahın merkezine yerleştirecek stratejik bir vizyon olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Fidan, Hüseyin ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, "Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İlişkilerimizi karşılıklı güven temelinde her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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#Dışişleri#Hakan Fidan#Fuad Hüseyin

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