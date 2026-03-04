×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 21:07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Irak ve IKBY'deki genel durumun yanı sıra bölgedeki gerginliklerle ilgili son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi yaptı. IKBY Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Irak ve IKBY'deki genel durumun yanı sıra bölgedeki gerginliklerle ilgili son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Irak Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Irak ve IKBY'deki genel durumun yanı sıra bölgedeki gerginliklerle ilgili son gelişmeler ele alındı. Her iki taraf da bölgede barış, istikrar ve sükunetin korunmasının önemi hususunda mutabık kaldı."

