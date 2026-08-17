Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKB Başkanı Barzani ve IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKB Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

