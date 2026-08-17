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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKB Başkanı Barzani ve IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

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#Hakan Fidan#IKB Başkanı Barzani#IKBY Mesrur Barzani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKB Başkanı Barzani ve IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 21:57

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKB Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKB Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

 

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#Hakan Fidan#IKB Başkanı Barzani#IKBY Mesrur Barzani

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