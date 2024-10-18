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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

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#Bakan Fidan#Hamas#Istanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 22:58

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas üyeleriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı. Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alındı.

Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirildi. Bakan Fidan, ahiren Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtti.

Fidan görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletti.

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#Bakan Fidan#Hamas#Istanbul

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