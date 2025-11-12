Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, uluslararası toplum bunu aklında tutmalıdır

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Mısır ilişkilerinde önemli aşama kaydettik. Mısır ile askeri alanlarda da iş birliğimiz artmakta. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz. Gazze'nin yönetimi için yasal ve siyasi çerçeve belirlenmelidir. Bugün Gazze'ye ulaştırılacak bir yardım gemimiz Mersin'den El Ariş Limanı'na hareket etti. Önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gazze Konferansı'na katkımızı sunacağız. Uluslararası toplum "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır" onu aklında tutmalıdır.

Haberin Devamı

ABD ziyareti ve temasları, Türkiye'nin Suriye'deki kritik konularda pozisyonunun ne olduğunu ortaya koyma imkanımız oldu. Sayın Witkoff ile yaptığımız görüşmede Ukrayna’daki durum, Türkiye ile Amerika bu konuda nasıl bir rol oynayabilir, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler nasıl ileri taşınabilir, tıkanmış bazı noktalar nasıl aşılabilir konuları üzerine görüştük. Gazze’deki süreçle ilgili devam eden bazı sorunlar var, onları nasıl aşarız ve ateşkes süreci daha iyi nasıl olabiliri görüştük. Beyaz Saray’da verimli bir yarım gündü. Türkiye ve bölgeyi karşılıklı olarak değerlendirdik. Türkiye ve Mısır, uluslararası aktörleri ile beraber yakın işbirliği içinde oldular. Birincisi insani yardım konusunda, ikincisi Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve soykırımın sona erdirilmesi konusunda, üçüncüsü ise iki devletli çözüm anlayışında yakın mesaide olduk. Her zaman bir kardeş dayanışması içinde olduk meselemizi ilerletmek için. Her zaman doğrunun ve haklının yanında olduk, geri adım atmamızı gerektiren bir durum yoktu. Önümüzdeki sorunları teker teker çözsek de bir sonraki sorun daha kolay olmuyor, giderek daha da artan güçlüklerle karşılaşabiliyoruz. Her iki ülke liderinin de bu konularda beyanı var. Bugünkü toplantıda şunu yaptık. Ayrıca halkımızın refahı için önemli olan ticaret, ulaştırma, enerji konularını da ihmal etmeyip ağırlık verelim kararını aldık."

Haberin Devamı

"KALICI ATEŞKES ULUSLARARASI GÜCÜN GÖREVLENDİRMESİ İLE OLUR"

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, şu açıklamaları yaptı: "Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını desteklemek ve ikinci aşamaya geçmek için ortak hareket etmenin önemi konusunda Türk tarafıyla mutabık kaldık. Başkan Trump’ın barış planını Mısır ve Türkiye’nin de içinde olduğu 8 ülke destekliyor. Umuyoruz ki bu barış planı kalıcı olsun, bunun için çalışıyoruz ve çabalamaya devam ediyoruz. Bu anlaşmaya ortak bir destek ile vardık. Mısır, Türkiye, Katar ve ABD’nin rolü olmasa bu anlaşmaya varmak mümkün olmayacaktı, savaşa yeniden dönülmemesi için çalışmalıyız, insani yardımın devam etmesi için çabalamalıyız ki insani trajedi artmasın. Ayrıca anlaşmanın 2’inci aşamasına geçilmesini sağlamalıyız. Mısır ve Türkiye olarak yakın duruşa sahibiz. Newyork’ta yeni karar taslağı ile ilgili ABD’nin sunduğu karar taslağı var, bu karar taslağı ile ilgili tartışmalar devam ediyor, metin son derece önemlidir. Oluşacak oluşumların ve komitelerin alanlarının belirlenmesi son derece önemlidir ve Filistin halkının haklarını muhafaza edeceğiz ve uygulanabilir olmalıdır. Bu karar taslağı ile ilgili mutabık kalırız umarım ve uluslararası güç Gazze’de görevlendirilir. Temel görevi ateşkesin uygulandığını izlemektir. Bu ateşkesin kalıcı olduğu ancak uluslararası gücün görevlendirilmesi ile mümkün olabilir. Görev alanları son derece net olmalı ki ilgili ülkeler güçlerini gönderebilsin.

Haberin Devamı

"AMACIMIZ ATEŞKES ANLAŞMASININ KALICI OLMASI"

Kardeş ve dost ülkelerle birlikte hareket ediyoruz ve bunların başında Türkiye var. Amacımız ateşkes anlaşmasının kalıcı olması ve bunu kontrol etmek için mekanizmaların olmasıdır. İkinci adım BM Güvenlik Konseyinden karar çıkarmak ve uluslararası gücün Gazze’de bulunmasıdır. Üçüncü önceliğimiz ise Gazze’ye mümkün mertebe en fazla insani yardımları sağlamaktır. Dördüncüsü İsrail’in Gazze’den çekilmesini sağlamaktır."