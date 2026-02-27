Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Devlet geleneğimizi her zaman diri tutmak gerekiyor

Haberin Devamı

Dışişleri Hakan Fidan çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Fidan ilk olarak Kayseri Valiliği’ni, ardından Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Fidan, daha sonra Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde yer alan Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin kaderini değiştiren bir parti olduğuna vurgu yapan Hakan Fidan, “Cumhurbaşkanımızın liderliği bu ülkenin son 100 yıldır elde ettiği en kıymetli husus olmuştur. Ama, bu nasıl mümkün oldu? Bu şöyle mümkün oldu; sizlerin mütevazi çalışmaları, bir çoğunuzun ‘ben bunu yapıyorum kim bilir kime ne faydası olacak’ dediği çalışmalar. Ev çalışmaları, sokak çalışmaları, parti çalışmaları. Bunların hepsi birleşiyor ve büyük bir ırmağa dönüşüyor. AK Parti’nin kutlu akışını, kutlu davasının yolunu çizen büyük bir akım oluyor. Sizlerin çalışmaları olmadan bu liderliğin Türkiye’ye liderlik etmesi mümkün değil. Bu liderlik olmadan da Türkiye’nin çıta atlaması mümkün değildi” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘EN AZ 100-150 YIL BU YÜRÜYÜŞÜN DEVAM ETMESİ LAZIM’

Türkiye’nin örnek alınan bir dış politikası olduğuna da değinen Bakan Fidan, şunları söyledi:

“Dolayısıyla ben gittiğim her yerde söylüyorum. Türkiye’nin gerçekten diğer ülkeler tarafından örnek alınan gıpta edilen bir dış politikası, dış güvenlik politikası var. Bütün dünyada bir duruşu var. Bunu mümkün kılan şey; sizlerin ortaya koyduğu irade ve kendi sandığınıza sahip çıkmanız. AK Parti hükümetlerini arka arkaya son 23 yıldır iktidar seçmeniz ve Cumhurbaşkanımızı otorite makamında tutmanız. Bu fevkalade önemli. Bunun için hepinizden ayrı ayrı Allah razı olsun. AK Partinin ortaya koyduğu vizyon Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderlik tarihsel bir öneme sahip. Bizim yaş grubumuzda olan bunu an ve an yaşadılar. Öncesini de gördük, anını da gördük. İnşallah sonrasını da göreceğiz. Bu bizim için tarihsel bir yürüyüş. Bu yürüyüşün hiçbir şekilde inkıtaya uğramaması lazım. Önümüzdeki en az 100-150 yıl bu yürüyüşün kesintisiz devam etmesi lazım. Bunun için partinin kurumsallaşması, her bireyin daha azimli daha bilinçli daha üretken hale gelmesi, parti çalışmalarında bizim için bir numaralı bir görev olmalı. Önümüzdeki seçimi değil önümüzdeki 100 yılı düşünerek hareket etmeliyiz.”

Haberin Devamı

‘PARTİ ÇALIŞMALARINI ÇOK ÖNEMSİYORUM’

Dünyada yaşanan gelişmeleri de aktaran Bakan Fidan, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki 100 yılı bu çizgi ile beraber hareket etmesini sağlayacak momentumu kestirmeden devam ettirmeyi sağlamamız lazım. Bu olmazsa olmaz. Bunu niye söylüyorum. Dünyadaki olağanüstü gelişmeler inanılmaz büyük risklerle beraber inanılmaz büyük fırsatlar da getiriyor. Bu risklere karşı durabilmek için, bu fırsatları yakalayabilmek için Türkiye’nin her zamankinden daha hazır, daha güçlü, daha birlik beraberlik içinde olması gerekiyor. Bunun için güçlü liderliğin devam etmesi AK Parti vizyonunun kuşatıcı vizyonunun devam etmesi, milletimizin çalışkanlığının vatanseverliğinin bir siyasi iradeye, siyasi iradenin de bölgede bir güce dönüşmesi gerekiyor. Bu da ancak partinin bu aşamalarda ortaya koyduğu çalışmaların bir araya gelmesi ile mümkün olur. Onun için parti çalışmalarını çok önemsiyorum.”

Haberin Devamı

‘AK PARTİ İKTİDARA GELENE KADAR ÇALKANTILI YÜRÜYÜŞ İÇERİSİNDEYDİK’

İstikrarın önemine de vurgu yapan Fidan, “Dünyada şu an başarılı olan ülkeler, uzun dönemli politika uygulayabilen ülkeler. Eğer, uzun dönemli liderliğiniz, basiretli liderliğiniz yoksa, sık sık değişen liderlikleriniz varsa bu ülkelerde ne sanayi gelişiyor ne ekonomi gelişiyor. Hep başka bir ülkenin himayesinde korunmasına muhtaç vaziyette hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Biz, Cumhurbaşkanımız iktidara gelene kadar, AK Parti memleket meselelerine sahip çıkana kadar, sürekli bir çalkantılı yürüyüş içerisindeydik. Bir ileri bir geri. Soğuk savaş döneminde NATO üzerinden otomatik pilota bağlanmışlığımız vardı. O zaman dünyanın şartları daha netti, belirgindi. Çok fazla gri alan yoktu. Siyah beyaz vardı. Batı vardı, doğu topluluğu vardı. Türkiye burada kendi müttefikleri ile beraber çok fazla endişe etmeden yoluna devam ediyordu. Soğuk savaş sonrası yeni bir düzen kurulmaya başlayınca artık Türkiye otomatik pilottan çıktı manuel pilota döndü. Burada kaptanın iradesi, becerisi her zamankinden daha önemli hale geldi. Onun için Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’nin ortaya koyduğu beraberlik bu ülke için bir bereket ve rahmettir. Her zaman için ben buna inandım” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘DÜNYA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR’

Türkiye’nin dünyadaki riskli ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile yoluna devam etmesine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu sözlerine ekleyen Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye’nin her zamankinden daha fazla Türkiye’nin Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye ihtiyacı var. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de bu geçerli. Bunu ben her şeyi bilen, yakından gören, içerisinde olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Dolayısıyla parti çalışmalarımızı her zamankinden daha büyük bir şevkle ve azim ve kararlılıkla yapmamız gerekiyor. Gerçekten dünyadaki bu değişimin Türkiye’ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek sadece halkımız için değil bölgemiz için bir istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. En büyük dış politika mesajım benim bu. Dış güvenlik mesajım bu. En büyük milli güvenlik hususumuz Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti’nin liderliği ve vizyonu ile yolumuza devam etmemiz. Bütün hazırlıkları, bütün çabaları buna göre yapmamız gerekiyor.”

Haberin Devamı

‘MİLLET UYANIYOR’

Dünyanın pek çok noktasında Türkiye’nin çabasını bekleyen insanlar olduğunu da söyleyen Fidan, “Filistin, Suriye, Kafkaslar, Afrika boynuzu, Kuzey Afrika, Karadeniz, Ege, Balkanlar bütün bunların hepsi sizin ilginizi, dikkatinizi, çabanızı ve duanızı bekliyor bunu unutmayın. Filistin meselesinde çok şükür yapılan çalışmalar neticesinde şimdilik siyonistlerin sürdürdüğü soykırım bir noktada durduruldu. Savaş, alandan masaya taşınmış durumda. Masaya geçmesi ile bu iş bitmiş değil. Her zamankinden daha farklı bir şekil almış durumda, bunun bilincinde olarak biz çalışmaya devam edeceğiz. Sizin desteğiniz burada çok önemli. Bin yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz, strateji kültürümüz var. Bunu her zaman diri tutmak gerekiyor. Biz narkoz altında olduğumuz için bu bin yıllara dayalı kültür ve gelenek stratejik duruş maalesef inkıtaya uğramış durumda. Ama bir millet uyanıyor mu? Uyanıyor. Gerçekten uyanmakla kalmıyor, başkalarının uykusunu kaçırıyor. Uyuyan başka kardeşlerini de uyandırıyor” diye konuştu.

Bakan Fidan, daha sonra konuşma yaptığı salonun yanında yer alan Kadir Has Spor Salonu'nda da partililerle iftar sofrasında bir araya geldi.